La Recanatese sul mercato. Ufficiale solo Cusimano

La Recanatese torna da Milano, sostanzialmente a mani vuote. Tanta carne al fuoco, innumerevoli contatti, molteplici trattative ma di concreto, quasi allo scadere del gong, praticamente nulla. Tranne, ovviamente, Francesco Paolo Cusumano cha la società ha ufficializzato ieri ma il cui accordo era stato trovato da tempo. Dunque non resta che sbirciare nel vasto panorama degli ex e dopo Alessandro Raimo che ha strappato un bel biennale con il Catania che lo ha acquistato a titolo definitivo dalla Carrarese, ha trovato una sistemazione anche il difensore Christian Shiba, 23 anni, altro protagonista della poco fortunata stagione scorsa che resta tra i professionisti passando, in prestito, dal SudTirol, società che detiene il suo cartellino, al Taranto. Tutto questo mentre la Fermana, prima avversaria in campo domenica, nelle ultime ore ha perfezionato tre acquisti con i difensori Bonugli e Carosi ed il centrocampista centrale Mavrommatis dalla Cremonese. Resta, ovviamente, tutta l’ampia gamma degli svincolati e nei "non accasati", ma i tifosi non è che facciano propriamente salti di gioia. Ci sono ancora delle "caselle" da completare, ad essere buoni un paio ed il tempo stringe.

Intanto è stato stabilito che la presentazione ufficiale della squadra è stata fissata per mercoledì alle 21 al Cortile di Palazzo Venieri ed oggi la prima squadra sosterrà un galoppo amichevole in famiglia con la juniores. Dopo un pit-stop ci si concentrerà per il debutto cercando di lavorare sulle situazioni che nelle amichevoli non hanno convinto e sono diverse.