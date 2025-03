La Recanatese vista da Cianni: "Fatto con Bilò un ottimo cammino"

L’attenzione verso i giovani, nella galassia Recanatese, ha sempre un posto rilevante, se non prioritario e di recente le buone novelle, in tal senso, non mancano. Stasera, armi e bagagli, Nicola Pepa raggiungerà i compagni della Rappresentativa con i quali affronterà l’esperienza del Torneo di Viareggio: "Siamo felicissimi per lui –ci ha detto il dt Josè Cianni – perché oltre ad essere un prospetto molto interessante è anche un bravissimo ragazzo, il cui impegno è sempre massimale". Come dimenticare poi la Juniores che nel girone sta mietendo successi a ripetizione con il primato in classifica davanti ad Ancona ed Atletico Ascoli: "Un cammino strepitoso che non è frutto del caso ma del lavoro e della competenza di quell’autentico fenomeno che è Leonardo Scodanibbio (da luglio responsabile del vivaio giallorosso ndr). Posso dire che è stato uno dei migliori acquisti della Recanatese e non dimentichiamo anche che Leonardo Romitelli è stato aggregato alla prima squadra". Intanto è sceso in campo nella ripresa nel test che la Rappresentativa Under 17 ha sostenuto contro la Roma vincendo 3-1, ribaltando il risultato proprio nel secondo tempo.

Tornando invece alla prima squadra come state utilizzando questa settimana particolare, senza impegni agonistici?

"Per recuperare gli acciaccati e riposare mentalmente dopo un lungo periodo intenso, sia per la squadra che per lo staff. Ieri sono rientrati nel gruppo Spagna e Canonici mentre, purtroppo, è ancora assente Zini che domenica è andato stoicamente in campo con 38 e mezzo di febbre. È ancora alle prese con il male di stagione ma contiamo, di riaverlo a breve".

Ci sono invece delle novità su Manuel Vessella, il difensore 22enne, figlio d’arte, arrivato qualche settimana fa in prova dopo essersi svincolato dalla Fermana.

"Si è integrato ottimamente con il gruppo superando il problema fisico avuto. Si è allenato bene e credo che nei prossimi giorni formalizzeremo l’accordo con lui. Gli daremo insomma questa possibilità."

Dove crede si sia vista maggiormente l’impronta di Bilò che sta portando avanti un rendimento da prime 6 o 7 posizioni.

"È entrato in punta di piedi, in uno spogliatoio ricco di giocatori di grande esperienza e personalità, riuscendo a dare un suo notevolissimo contributo. I risultati parlano da soli (24 punti con 5 vittorie, 9 pareggi ed appena 3 sconfitte ndr) e sarebbero stati anche migliori senza un pizzico di sfortuna. Credo che di lui sentiremo ancora parlare nel futuro".

Magari alla guida della Recanatese?

"Presto per dirlo perché dobbiamo essere concentrati sul presente ma potrebbe accadere".