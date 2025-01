La ricetta di Bongelli: "Maceratese, serve il bis"

"La Maceratese deve riproporre anche nel girone di ritorno quella costanza mostrata nella prima parte di stagione". È quanto dice Riccardo Bongelli, centrocampista del 2006 di Potenza Picena, che lo scorso anno ha giocato nella Primavera della Fermana. "In estate – ricorda – ho iniziato una nuova esperienza in un ambiente che mi ha accolto benissimo. Sono diverse le differenze tra una squadra di settore giovanile e una formazione maggiore. Anche durante la settimana l’attenzione e la concentrazione devono essere massime perché adesso l’obiettivo è la vittoria mentre nei campionati giovanili si guardano altri aspetti". E così Bongelli ha assaporato il massimo torneo regionale. "L’Eccellenza– spiega il centrocampista – è un campionato difficile dove tutti possono battere chiunque, non c’è una nettamente favorita ed ecco perché si tratta di un torneo complicato". La Maceratese è reduce dalla vittoria a Fano e adesso si sta preparando per la gara contro l’Atletico Mariner, penultima forza del torneo. "Ci stiamo allenando sodo – spiega – per una partita in cui abbiamo solo da perdere, ma giochiamo davanti al nostro pubblico che ci darà come sempre una mano. Non possiamo permetterci il lusso di abbassare la guardia". Bongelli ha iniziato un nuovo percorso. "Sono molto soddisfatto – dice – di quanto sto facendo grazie all’allenatore Possanzini, allo staff e ai compagni che mi danno consigli negli allenamenti contribuendo a migliorarmi". Ma dove c’è da crescere? "Devo migliorare in fase difensiva". Ci sono poi quelle partite che non si possono dimenticare. "Per me è stata quella a Tolentino, c’era un bel clima grazie alle due tifoserie e noi abbiamo vinto in rimonta".