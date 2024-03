La ripresa. Domani a Uopini si lavora alla sfida con Audax Rufina

Con il campionato fermo per la disputa del Torneo delle Regioni, mister Magrini ha allentato un po’ la morsa della preparazione. Dopo tre giorni di riposo gli allenamenti dei bianconeri riprenderanno domani sul campo di Uopini. Nonostante il risultato acquisito, l’attenzione e la concentrazione rimangono alte, perché la squadra si faccia trovare pronta quando il campionato ricomincerà. La speranza è che per la sfida con l’Audax Rufina, l’infermeria si sia svuotata e che non si registrino ulteriori defezioni rispetto a quelle del pre-Sansepolcro: nella lista degli indisponibili Cristiani, Masini, Ravanelli e Leonardi.

Nessuna assenza dettata dalla giustizia sportiva: Galligani, Ricciardo Bianchi, Bertellie e Lollo sono però in diffida. Domani sera la Robur al gran completo, dirigenti, giocatori e staff, sarà poi ospite del Siena Club Fedelissimi per festeggiare la promozione insieme ai suoi tifosi.