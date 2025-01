La ripresa. Domenica trasferta a Civita Castellana. Rientra Farneti

Davanti a quasi 200 tifosi bianconeri, la Robur ha archiviato la pratica Montevarchi con un successo, il secondo consecutivo dopo quello del Franchi sul San Donato Tavarnelle. I bianconeri, adesso, sono attesi da un’altra trasferta, quella sul campo della Flaminia Civita Castellana, reduce dal pareggio per 0-0 con il Figline. Per la sfida mister Magrini ritroverà Farneti assente ieri dall’elenco dei convocati perché squalificato. Con una settimana in più di lavoro, possibile che Semprini, in panchina al Brilli Peri, possa essere abile e arruolabile, per giocare almeno uno scampolo di partita e riprendere confidenza con il clima gara.

Difficile, ma non esclusa a priori, anche la chiamata di Di Gianni. Ai box, invece, i lungodegenti Lollo (possibile possa rientrare per Siena-Ghiviborgo) e Hagbe che ne avrà ancora per un po’.