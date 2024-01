La rivoluzione delle punte. Paudice e il Doge da sballo

In novanta minuti, anzi meno, perché di fatto Paudice e Bocalon i novanta minuti se li sono pressoché smezzati (62 il primo, i restanti il secondo), le due new entry in attacco del Renate, con un gol a cranio, hanno prodotto di più di Bianchimano e Maletic in tutto il girone di andata. È una constatazione che lascia il tempo che trova, quasi una chiacchiera da bar al limite della provocazione, ma a conti fatti è così. Poi è vero che Bianchimano è stato fortemente limitato da un infortunio con ricaduta mentre Maletic non si è rivelato adatto alla categoria disputando solo pochi spezzoni.

Ma tant’è. Per intanto ci teniamo buoni i due gol con cui i due volti nuovi si sono presentati in grande stile al loro nuovo pubblico. Da opportunista per il più giovane che quest’anno era ancora a secco, da grandissimo bomber quello del Doge con una spettacolare rovesciata che ha deliziato i ragazzini del settore giovanile presenti in gran numero in tribuna. Zero minuti invece per Bianchimano e Sorrentino (mentre Maletic andrà via) e a questo proposito Alberto Colombo in conferenza stampa ha detto che "…l’arrivo dei nuovi sarà uno stimolo per tutti a migliorarsi, specie quando il posto in squadra non è più assicurato. Tutti dovranno dare qualcosa in più per rendere difficili le mie scelte alla domenica". Messaggio chiaro. "In questo momento la cosa principale sono i punti. Se poi arrivano o meno con il bel gioco quello servirà a noi per calibrare il lavoro da fare in settimana. Ma nella nostra posizione in classifica oggi sono ossigeno puro. Poi è chiaro che un miglioramento rispetto alla prestazione col Trento c’è stato e ci sono ancora ampi margini sotto tutti i punti di vista". Mister Colombo ne sottolinea uno di cui già parlò in occasione del suo arrivo in Brianza. "Dobbiamo fare ancora un salto di qualità a livello di mentalità. Ad esempio dopo il gol dell’1-0 la squadra ha pensato unicamente a gestire il vantaggio e puntualmente abbiamo subito il pareggio.

Se vogliamo crescere davvero serve che la squadra giochi allo stesso modo per 90 minuti e non solo in certi tratti". ComE nel secondo tempo. "Nella ripresa mi è piaciuta la continua ricerca del gol senza perdere equilibrio". Per risalire la china occorre partire da lì…