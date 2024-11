La Robur a caccia di tre punti pesanti. Sarà ballottaggio tra Masini e Boccardi

L’ultimo periodo, per il Siena, è stato un saliscendi di risultati. Nel momento in cui il peggio sembrava essere passato, ecco un nuovo scivolone, a mettere in risalto le fragilità della squadra. A inizio stagione, a fronte di prestazioni non proprio esaltanti, i bianconeri sono sempre, o quasi, riusciti a portare a casa ‘la pagnotta’, con un pizzico di fortuna sì, ma anche con cinismo e una bella solidità difensiva. Da quel maledetto derby con il Livorno, peraltro perso immeritatamente, tutto è precipitato e tra alti e bassi, i ragazzi di Magrini non sono più riusciti ad alzare, con decisione, la testa. Tanti errori, tante disattenzioni, tante mancate reazioni e black out li hanno fatti scivolare furi dalla zona play off. Per poter credere in un pronto riscatto, in campionato che possa avere ancora molto da dire, serve allora una definitiva inversione di rotta, fatta di attenzione, partecipazione, carattere e giusto atteggiamento. A partire da domani, in quella che sulla carta rappresenta una trasferta bella ostica. Il Follonica Gavorrano, lo stesso un po’ indietro in graduatoria, è stata accreditata al pronti via come una delle pretendenti alla vittoria finale e, al di là di qualche inciampo di troppo, rimane una delle squadre più attrezzate del girone. A complicare i piani della Robur, però, ancora, gli infortuni (che iniziano a essere davvero un po’ troppi): a dare forfait, domani, sarà Semprini, che si è fermato in settimana, in allenamento; saranno invece valutate fino all’ultimo (questa mattina in programma al Bertoni la seduta di rifinitura), le condizioni di Cavallari e Giannetti, usciti acciaccati dalla gara di domenica scorsa con il Trestina. Ma sia per il difensore che per l’attaccante, le sensazioni sono positive. In tal caso, in una probabile formazione, Cavallari affiancherà Achy davanti alla difesa, con Morosi a destra e Di Paola o Ricchi a sinistra. Non è comunque escluso che l’ex Rondinella possa avanzare a centrocampo dove Pescicani, reduce da due ottime prestazioni da titolare, spera nella conferma. Sulla trequarti potrebbe esserci ancora Masini, in ballottaggio con Boccardi (Candido dovrebbe comunque tornare tra i convocati), dietro alla coppia formata da Giannetti (o lo stesso Boccardi) e Galligani.