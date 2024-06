La Robur consolida le basi. Achy resta in bianconero

È arrivata un’altra conferma in casa Robur: Emmanuel Achy continuerà a vestire la maglia bianconera, con la squadra d Magrini ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D. "La società è lieta di comunicare – si legge nella nota ufficiale della Robur – di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del difensore che si è legato ai colori bianconeri per la stagione 2024/2025. Da parte di tutto il club un caloroso in bocca al lupo ad Emmanuel per il proseguo della sua avventura al Siena Fc".

È andata così a ricomporsi la coppia che la scorsa annata ha reso la retroguardia della Robur (con il contributo anche di Enrico Biancon), un fortino difficilmente valicabile e che ha chiuso la marcia sul secondo gradino del podio con 17 reti subite in 32 partite (meglio ha fatto soltanto il Terranuova Traiana, con 13 gol presi). Achy, classe 1999, una carriera legata principalmente al Montevarchi, tra Interregionale e Serie C, è arrivato in bianconero un po’ in ritardo di condizione e inizialmente ha faticato a collezionare presenze. Con il passare delle settimane, però, ritrovando forma e fiducia si è ritagliato il proprio spazio al centro della difesa. E la società ha deciso di puntare ancora su di lui.

Sono saliti quindi a sei i giocatori, protagonisti della vittoriosa cavalcata della scorsa stagione, che proseguiranno il loro cammino con la maglia bianconera: i difensori Cavallari e, appunto, Achy, i centrocampisti Lollo e Masini e gli attaccanti Boccardi e Galligani.

Uno zoccolo duro, di indubbia qualità per la categoria, su cui verrà costruito un organico chiamato a recitare il ruolo da protagonista anche in Serie D. Nei prossimi giorni è attesa anche la conferma ufficiale del capitano bianconero Tommaso Bianchi, comunque già in possesso di un altro anno di contratto.

Angela Gorellini