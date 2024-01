La Robur domina, segna e si diverte . Quattro gol rifilati alla Fortis Juventus

SIENA

4

FORTIS JUVENTUS

1

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Pagani (33’st Baldari), Achy, Cavallari (33’st Biancon), Agostinone; Bianchi (39’st Leonardi), Lollo, Hagbe; Candido (31’st Cristiani); Boccardi (31’st Ricciardo), Galligani.

Panchina: Gueye, Bertelli, Musaj, Ravanelli. Allenatore Voria.

FORTIS (3-5-2): Morandi; Gurioli, Salvadori (10’st Calzoai), Marucelli; Baggiani (10’st Zoppi), Buscè, Bettoni, Serotti, Noferi (15’st Torricelli); Piazze (25’st Costa), Morozzi (33’st Parrini).

Panchina: Moretti, Macchinelli, Niccoli, Paternò. Allenatore Magera.

Arbitro Vaggelli di Prato (Dell’Agnello-Longobardi).

Reti: 8’pt e 27’st Boccardi, 33’pt Galligani (rig.), 19’st Hagbe, 40’st Costa.

Note – Ammoniti: Piazze, Salvadori, Candido, Marucelli. Recuperi: 0 e 0.

BADESSE – Il Siena inizia il 2024 come aveva finito il 2023, ovvero con una bella vittoria. La resistenza della Fortis Juventus dura infatti una manciata di minuti, poi la gara del ‘Berni’ di Badesse non ha più storia e vale il +12 sulla seconda in classifica, in pratica lo stesso margine che i bianconeri aveva al fischio d’inizio sulla più immediata inseguitrice..

La gara. Una bella azione di ripartenza del Siena manda al tiro Bianchi (5’): il destro del capitano è largo. È il preludio al vantaggio che arriva con il cross di Pagani per un solissimo Boccardi che di testa mette dentro suo quinto centro stagionale. La super azione di Galligani (16’) trova la paratona di Morandi di piede.

Quando la formazione dello squalificato Magrini si distende è sempre pericolosa e la difesa biancoverde ci mette una pezza a metà tempo su una azione di Boccardi che cercava Galligani. Il bomber bianconero trova comunque il gol dal dischetto poco dopo la mezzora (fallo su Candido del portiere): 2-0 Siena. Morandi è invece attento sulla punizione di Candido nel finale. Lo stesso ex Padova solo davanti al portiere, si perde con dribbling di troppo fallendo il tris. Nel secondo tempo la Fortis parte bene e si fa vedere in due occasioni nei primi minuti con Piazze, chiuso da Bianchi prima e Giusti poi. Boccardi impegna il portiere della Fortis Juventus con un destro a giro poi il solito assist di Galligani permette al giovane Hagbe di segnare il primo tra i ‘grandi’ con un bel destro al volo sotto la traversa. Il poker arriva invece in contropiede con Boccardi dopo l’ennesimo spunto di Galligani, pescato in campo aperto da Candido. La formazione di Borgo San Lorenzo va vicina al proverbiale gol della bandiera con Torricelli al 30’ (destro alto di poco dopo un errore di Lollo) e poi con Costa che fallisce da pochi passi (35’) una facile occasione. Ma è lo stesso Costa che segna poco prima del 90’.

Guido De Leo