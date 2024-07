La Robur lavora a una squadra competitiva. Attesa per la conferma di capitan Bianchi

Con i riflettori della città puntati su Piazza del Campo, dato il rinvio del Palio di Provenzano causa maltempo, sono attese nelle prossime ore buone nuove da parte della Robur. Dopo le conferme, formalizzate dal club bianconero, di Cavallari, Galligani, Boccardi, Masini e Achy (che sono andati ad aggiungersi a Lollo nell’elenco dei giocatori pronti a proseguire il proprio cammino sulle lastre), dovrebbe essere Hagbe la prossima pedina a essere confermata, visto che la fumata bianca è avvenuta già da qualche giorno.

Il classe 2004 è stato senza dubbio la rivelazione dello scorso campionato: partito in sordina e con un po’ di ingenuità, nell’arco della stagione è cresciuto in maniera esponenziale, tanto da conquistare la stima di mister Magrini, dei direttori e della tifoseria.

Parole che valgono pure per Andrea Morosi, anche lui classe 2004, giovane sul quale il Siena crede molto. Attesa l’ufficialità della conferma anche del capitano Tommaso Bianchi che ha già, comunque, un altro anno di contratto. La speranza dei tifosi, però, riguarda anche, le date del ritiro e delle eventuali amichevoli che la Robur svolgerà in preparazione dello start del nuovo campionato, con la sede che dovrebbe essere Castel Rigone, in Umbria, a un’oretta di macchina da Siena (la sede stessa deve ancora essere ufficializzata).

La data segnata in rosso dalle società partecipanti al prossimo campionato di Serie D è comunque quella di venerdì 12 luglio, termine ultimo per presentare le domande di ammissione al torneo 2024/2025 che, ricordiamo, partirà domenica 8 settembre (la Coppa Italia prenderà invece il via domenica 25 agosto). Il campionato Juniores aprirà invece i battenti sabato 14 settembre: il Siena deve ufficializzare anche lo staff del settore giovanile con Roberto Pierangioli (un ritorno in bianconero, il suo) che sarà il responsabile generale e Gill Voria il responsabile tecnico. Intanto un altro ex Siena ha deciso di scendere nel campionato di Eccellenza: Giuseppe Caccavallo è un nuovo giocatore del Nola. Classe 1987, il trequartista, che vanta oltre 370 presenze e più di 70 reti tra C e D, ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2021-2022, collezionando 19 presenze e 3 reti.