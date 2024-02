La Robur mantiene su di giri il ‘motore’. Test positivo con la Rappresentativa

Il Siena, ieri pomeriggio, è tornato allo stadio Bozzi delle Due Strade, dove appena sabato scorso, ha affrontato in campionato lo Scandicci. I bianconeri sono scesi in campo per disputare un allenamento congiunto con la Rappresentativa regionale Juniores, allenata dal commissario tecnico Nicola Massai, impegnata il mese prossimo, nel prestigioso Torneo delle Regioni. E stavolta ha vinto, grazie alle reti di Galligani e di Ravanelli. Nel test, il tecnico della Robur Lamberto Magrini ha ruotato quasi tutti gli uomini a disposizione, dando spazio nel primo tempo e, per la maggior parte, all’inizio della ripresa, ai giocatori meno impiegati nelle gare ufficiali. Non hanno preso parte all’allenamento congiunto il lungodegente Cristiani, che prosegue con il proprio programma di recupero dalla lesione muscolare rimediata oltre un mese fa, Candido che martedì alla ripresa degli allenamenti ha sostenuto un lavoro differenziato programmato, Bianchi, Leonardi, Boccardi e Giusti, che ha ceduto il testimone a Gueye (l’unico, insieme a Ravanelli a non essere stato sostituito), probabilmente per non caricarli di un lavoro troppo pesante. Regolarmente in campo Ivan, che ha superato la distorsione alla caviglia. Tra le fila della Rappresentativa, invece, il giocatore dell’Asta Taverne, classe 2005, Tommaso Gianni, che ha risposto alla chiamata del ct Massai. Il test alle Due Strade, per la Robur, è stato un passo di avvicinamento alla partita con la Rondinella Marzocco, che domenica pesterà l’erba del Berni. Una gara che, dopo il pareggio a reti bianche con lo Scandicci, i bianconeri vogliono vincere. Da vedere quelle che saranno le scelte del mister: in difesa potrebbe rientrare Achy a fianco di Cavallari, all’inseguimento, quest’ultimo, della miglior condizione dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box un mesetto; davanti a sperare sono Granado e Ricciardo. Di seguito la formazione bianconera che ha affrontato ieri pomeriggio la Rappresentativa regionale Juniores.

F.C. (4-3-1-2): Gueye, Pagani (15’ Morosi), Agostinone (56’ Bertelli), Biancon (56’ Cavallari), Costanti (56’ Lollo); Musaj, Baldari (56’ Ivan), Hagbe (56’ Masini); Ravanelli, Ricciardo (46’ Achy), Granado (56’ Galligani). Allenatore Magrini.

Angela Gorellini