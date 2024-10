La Robur nei guai: restano due 2006. Il portiere Stacchiotti favorito su Carbè

Seconda seduta di allenamento settimanale ieri per la Robur che al campo Bertoni dell’Acquacalda prepara la quinta giornata di campionato, al Franchi contro il Seravezza. Il tema ‘caldo’ in casa bianconera resta la questione dei 2006, vista la sfortuna che si accanita su Tirelli e Di Gianni, ovvero i due under più giovani ad essere partiti titolare in campionato. Il portiere sardo, giunto in prestito dal Catania, tornerà indicativamente dopo la sosta di gennaio visto che la prossima settimana sarà operato al gomito e i tempi stimati di recupero si aggirano tra i tre e i quattro mesi. Di Gianni rientrerà prima ma ci vorranno almeno due mesi per recuperare dalla lesione muscolare che gli è capitata dopo una manciata di minuti dal fischio di inizio della gara a Ghivizzano.

Restano quindi, su 27 elementi totali in rosa, solo altri due classe 2006 che si giocano il posto già a partire da domenica. La sensazione è che tra Carbè e Stacchiotti la scelta di Magrini contro il Seravezza ricada sul portiere arrivato due settimane e a secco di gare ufficiali tra i senior in carriera. In allenamento, come lo stesso Magrini ha detto, ha però fatto vedere buone cose e potrebbe toccare a lui la maglia da estremo difensore con Carbè che partirà invece dalla panchina. Resta però, al netto di questa soluzione, la necessità di intervenire sul mercato degli svincolati (quello dei dilettanti si è chiuso lunedì sera) cercando un terzino, possibilmente destro, del 2006 in modo da avere più alternative. Un nuovo ingresso penalizzerebbe ulteriormente quei calciatori, di poco più giovani, che al momento faticano terribilmente a trovare spazio anche solo in panchina come Zichella, Hagbe, Soumahoro o Ruggiero, ma il regolamento purtroppo parla chiaro e la lacuna numerica dell’under più giovane va colmata a breve per stare più tranquilli nei prossimi mesi. Oltre a Tirelli e Di Gianni domenica non ci sarà Bianchi, uscito anzi tempo nell’ultimo turno e out almeno per un paio di gare mentre c’è speranza di recuperare sia Lollo che Masini, assenti in provincia di Lucca per piccoli acciacchi in via di guarigione. Infine una notizia su un fresco ex, ovvero Ravanelli, che ha firmato in Eccellenza Umbra con l’Angelana.

Guido De Leo