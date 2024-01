La Robur non sfonda in trasferta. E’ pareggio contro la Lastrigiana

LASTRIGIANA

1

SIENA

1

LASTRIGIANA (5-3-2) Marziano; Pierattini, Bardazzi, Chiavacci, Nencini, Del Pela; Crini (40’st Mazzanti), Guasti, Piccione; Bibaj (46’st Sarti), Palaj. Panchina: Lavorini, Becagli, Maliqaj, Marchi, Caparrini, Maritan. Allenatore Gambadori.

SIENA (4-3-1-2) Giusti; Morosi (44’st Pagani), Biancon, Achy, Bertelli (28’st Agostinone); Bianchi, Lollo, Cristiani (28’st Hagbe); Candido (33’st Granado); Boccardi, Galligani (13’st Ricciardo). Panchina: Gueye, Leonardi, Musaj, Ravanelli. Allenatore Voria

Arbitro Macca di Pisa (De Stefano-Pancioni).

Reti: 19’pt Del Pela, 23pt Lollo

Note: Ammoniti: Nencini, Boccardi. Recuperi: 3 e 5.

SIGNA – Su un campo in condizioni precarie il Siena impatta contro una Lastrigiana brava a portarsi avanti e poi a difendersi con qualche affanno. Che non sarebbe stato un pomeriggio facile per i bianconeri dello squalificato Magrini lo si era intuito dal riscaldamento su un terreno in pessime condizioni e dalle prime occasioni sciupate. Tra il 7’ e il 10’ ci provano prima Candido poi Galligani. Le conclusioni sfilano sul fondo per questione di centimetri. Il gol a lo trovano i padroni di casa con Del Pela che azzecca alla perfezione i tempi di inserimento e batte Giusti, 1-0. La reazione del Siena è immediata e il pari arriva da palla inattiva. Angolo di Candido per la testa di Lollo che segna con l’aiuto della traversa il suo primo gol stagionale. La gara resta aperta e i padroni di casa al 36’ si rendono ancora pericolosi con una mischia in area. Dall’altra parte si fa vedere Boccardi, servito da Galligani ma una deviazione favorisce l’intervento del portiere di casa. Sempre il numero 9 nel recupero ci prova con una deviazione volante su cross di Cristiani, palla out. La ripresa si apre con la bella parata di Marziano su Boccardi, bravo da posizione defilata a trovare la porta. Nei minuti successivi Galligani e Candido vanno vicino al vantaggio tra il 4’ e il 12’. Per provare a sfruttare il fatto di dover giocoforza alzare la palla Voria punta su Ricciardo al posto di Galligani, tra i più penalizzati dal fondo irregolare. Bibaj al 22’ ci prova da fuori area ma il suo sinistro è centrale. Per sfruttare la corsia mancina dentro anche Agostinone ma è con un cross dalla destra per la testa di Ricciardo che il Siena si fa pericoloso (30’): palla alta di poco. Il centravanti siciliano si fa notare poco dopo ma il suo colpo di testa (assist di Agostinone) è bloccato dal portiere. Dentro anche Granado, per Candido. Achy (43’) e Bianchi (45’) vanno vicinissimi al gol. Nel recupero la Lastrigiana tiene.

Guido De Leo