La Robur scaccia i fantasmi e vince!. Galligani e Farneti ci mettono la firma

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Biancon, Cavallari, Di Paola; Suplja (23’st Carbè), Mastalli, Masini (23’st Ricchi); Candido (17’st Farneti); Galligani (40’st Boccardi), Giannetti (30’st Achy).

Panchina: Stacchiotti, Pescicani, Calamai, Ruggiero. Allenatore Magrini.

SAN DONATO (3-4-2-1): Leoni; Croce, Cellai (38’st Seghi), Maffei (21’st Menga); Dema (28’st Manfredi), Borgarello, Falconi, Bruni; Doratiotto, Senesi; Gubellini.

Panchina: Tampucci, Calonaci, Cirillo, Rubbioli, Pazzagli, Carcani. Allenatore Bonucelli.

Arbitro Lascaro (Melnychuck e Gherardini).

Reti: 10’st Galligani, 39’st Farneti.

Note – Ammoniti: Mastalli, Farneti, Senesi. Recuperi: 1’ e 5’.

SIENA – Torna al successo casalingo la Robur che interrompe l’incubo delle quattro sconfitte casalinghe di fila regolando il San Donato con due reti nella ripresa. La sfida del Franchi è stata in realtà equilibrata e vibrante. Al 1’ colpo di testa di Bruni, palla a lato di poco. Poi (5’) ci prova Gubellini in contropiede, Giusti blocca. L’occasione per il Siena è sui piedi dell’ex Galligani, servito bene da Candido: il diagonale dell’attaccante di casa è stoppato da Leoni in uscita a terra. Galligani sembra ispirato e mette nel mezzo poco dopo per Masini che però non arriva all’appuntamento con la sfera. Ma è il San Donato a sfiorare il gol per primo: Giusti compie un intervento miracoloso su Doratiotto (16’) evitando di andare sotto. Masini, altro ex della gara (23’), di testa su cross di Candido mette alto da ottima posizione. Gara aperta e squadre lunghe complice anche il terreno bagnato. Gubellini di testa su corner (35’) non approfitta dell’uscita sbagliata di Giusti mettendo a lato. Ci prova anche Giannetti in gioco areo, Leoni blocca a terra. Nel finale i ritmi calano e le occasioni di diradano.

Nel secondo tempo il San Donato dopo una bella azione sfiora ancora il vantaggio: Cellai sfugge a Di Paola e mette alto di destro da ottima posizione (5’). Buona l’azione del Siena qualche istante dopo che porta al cross Mastalli: l’inserimento del 24 è però debole e la difesa anticipa Masini a centro area. Il gol lo trova Galligani che insieme a Giannetti costringe all’errore Leoni che sbaglia nel servire Maffei regalando la sfera ai bianconeri, 1-0 al 10’. Segna anche il Giannetti poco dopo ma tutto nasce da un offside di Galligani. Giannetti che si divora al 18’ il raddoppio non sfruttando un buco della difesa gialloblu: il 9 bianconero calcia troppo frettolosamente mettendo a lato. Iniziano i cambi da entrambe le parti col San Donato che alza il baricentro ma concede spazio alle ripartenze bianconere. Arriva puntuale il 2-0 con Farneti che batte Leoni con un destro da fuori area e blinda i tre punti.

Guido De Leo