La Robur spreca e poi rischia grosso. Giusti para un rigore in pieno recupero

SERAVEZZA 0 SIENA 0

SERAVEZZA (3-5-2): Lagomarsini; Mosti (21’st Lepri), Coly, Sanzone; Sava, Bedini, Menghi, Greco (47’st Conde), Paolieri (21’st Sforzi); Bocci, Benedetti. Panchina: Borghini, Turini, Raineri, Salerno, Accorsini, Bartolini. Allenatore Brando.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Biancon, Cavallari, Di Paola (39’st Pescicani); Suplja (15’st Ricchi), Mastalli, Farneti; Masini (12’st Candido); Boccardi (32’st Galligani), Semprini (15’st Di Gianni). Panchina: Stacchiotti, Achy, Giannetti, Carbè. Allenatore Magrini.

Arbitro Lotito di Cremona (Sadikaj – Antonini).

Note – Recuperi: 2’ e 5’. Ammoniti: Biancon, Cavallari, Candido, Di Paola, Morosi. Espulso: Galligani 43’st.

SERAVEZZA – La Robur torna con un pareggio dalla trasferta di Seravezza. Difficile fare un bilancio viste che le occasioni fallite gridano vendetta ma nel finale l’errore dal dischetto dei padroni di casa rende comunque il bicchiere mezzo pieno. Pronti via e il Siena sciupava un’occasione clamorosa: Boccardi (8’) pesca Semprini che però a tu per tu con Lagomarsini calcia addosso al portiere di casa in uscita. Sul ribaltamento di fronte Biancon ferma l’azione della formazione di Brando e si prende il primo giallo del match. Le emozioni col passare dei minuti calano e la gara si gioca maggiormente a centrocampo rispetto al frenetico inizio. Tornano a farsi vedere i senesi al 33’: Boccardi non arriva per poco su un traversone di Semprini. Lo stesso 10 (37’) del Siena si allunga troppo la sfera e perde il contatto con la palla a pochi passi dal portiere del Seravezza. Ripartono subito i lucchesi e si fanno pericolosi con Sava che però preferisce cercare il filtrante per Benedetti invece di calciare verso Giusti. La difesa di Magrini libera. Nel finale rischia ancora la Robur: cross di Sava per Benedetti, palla che rimbalza pericolosamente in area ma nessuno arriva all’appuntamento. Nel recupero Boccardi centra il palo di punizione dal limite, sulla ribattuta Cavallari non riesce a mettere dentro.

La ripresa si apre col sinistro di Benedetti dal limite, palla alta di poco. Seravezza ancora pericoloso con Greco che calcia trovando Suplja a passi dalla linea (5’). Poi ancora Boccardi ma Lagomarsini c’è. Nel finale (40’) Giusti si oppone alla grande su Sava, sulla respinta Coly fa la barba al palo. Passano 2 minuti e Candido, servito da Galligani, ha sul destro la palla della vittoria ma apre troppo il piatto e la sfera sfila a lato. La beffa rischia di arrivare poco dopo. Prima Galligani si prende un rosso diretto per una sbracciata ad un avversario, poi Giusti atterra Conde a pochi passi dalla i porta. È rigore, ma il numero 1 si riscatta parando il destro di Benedetti e permettendo al Siena di proseguire nella striscia di risultati positivi.

Guido De Leo