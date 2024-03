La Robur vuole chiudere alla grande. Dopo la serie D, punta all’imbattibilità

Sono giorni di riposo per il Siena, con il campionato fermo e ancora due settimane davanti prima di tornare in campo. I bianconeri riprenderanno il cammino domenica 7 aprile, in casa con l’Audax Rufina, con la corona d’alloro in testa e con la voglia di chiudere la stagione con la valigia il più possibile piena di record. In ballo c’è l’imbattibilità stagionale: se l’obiettivo è chiudere con la cifra ‘0’ alla voce ‘sconfitte’ (fino a questo momento sono arrivati 20 vittorie e 8 pareggi) a separare Bianchi e compagni dal traguardo, ci sono quattro partite. Dopo la sfida con l’Audax Rufina, che ha bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona play out, la Robur busserà alla porta della Castiglionese, settima a -3 dal quinto posto, per poi giocare l’ultima gara interna con il Mazzola che ha ormai visto sfumare la possibilità di disputare i play off. La marcia trionfale della squadra di Magrini si chiuderà con la trasferta di Foiano, con la squadra di Zacchei, a oggi un gradino sotto alla Castiglionese. Dopodiché, per Magrini e i suoi ragazzi, ci sarà tempo soltanto per festeggiare ancora la stravittoria del campionato e la conquista della Serie D. La speranza della società, il presidente Simone Giacomini in testa, e della squadra è quella di abbracciare i propri tifosi al Rastrello, adesso che l’amministrazione comunale, dopo l’ultima sentenza del Consiglio di Stato, se ne è potuta riappropriare (insieme al campo Bertoni all’Acquacalda, fondamentale in vista della costruzione del settore giovanile). La ciliegina sulla torta a una stagione trionfale sul campo e al buon esito della diatriba legale che ha tenuto in scacco la Siena bianconera un intero anno (l’ultima partita giocata al Franchi dalla Robur è stata con l’Entella il 23 aprile 2023), al di là di quelle che saranno le intenzioni dell’Acr Siena. Tra qualche giorno la dirigenza bianconera e la stessa amministrazione si ritroveranno per analizzare il da farsi. "Tra una-due settimane ci incontreremo per definire i prossimi passi – ha spiegato appena qualche giorno fa su queste pagine il dg bianconero Simone Farina –: stiamo aspettando la chiamata. Sarebbe bello poter festeggiare allo stadio la promozione, visto che non c’è stata neanche la possibilità di presentare la squadra a inizio anno", per la soddisfazione del Siena e dei sui tifosi.

Angela Gorellini