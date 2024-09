La Salernitana sbatte su Bardi: la Reggiana ringrazia e porta a casa un punto

Reggio Emilia, 21 settembre 2024 – Torna a punto la Reggiana, è lo fa con lo 0-0 casalingo con la Salernitana: un risultato che può starci alla fine, anche se i campani hanno impegnato spesso Bardi (in grandissima giornata) con un secondo tempo dove la Reggiana ha sofferto.

Anche i ragazzi di Viali, però, si mangiano le mani, ad esempio, per una clamorosa traversa interna colpita da Portanova. Le vere occasioni nel primo tempo sono quattro, due per parte: la Reggiana va vicina al gol dopo appena 33 secondi con Vergara (sinistro da buona posizione parato da Sepe) e al 30’ con una clamorosa traversa di Portanova direttamente da calcio di punizione.

Salernitana vicina alla gioia, invece, all’11’ con Braaf (para bene Bardi), e al 25’ con Wlodarczyk, e in questo caso Bardi è super da pochi passi con un vero miracolo coi piedi.

Nella ripresa per la Salernitana (che aumenta la qualità con le sostituzioni) ci provano Hrustic e Torregrossa, ma Bardi ha deciso che oggi non si passa. Al 56’ Rozzio, dopo un cross di Sersanti, ci prova in spaccata ma è centrale. Girma rientra dopo 173 giorni, e delizia il pubblico con qualche numero e un tiro (centrale).

All’ora di gioco clamorosa occasione campana: Braaf da dentro l’area spara alto con Bardi praticamente battuto. Brivido finale al 94’: Torregrossa da pochi passi trova la deviazione in porta, ma superman Bardi dice ancora di no.

Per la ‘Regia’ il prossimo appuntamento sarà sabato 28 settembre a Pisa con la Carrarese (ore 15), che per ora gioca in casa proprio all’Arena Garibaldi di Pisa.

In settimana, lo ricordiamo, la Reggiana compirà 105 anni: mercoledì (25 settembre), infatti, cade l’anniversario numero 105 di vita della società granata.

Il tabellino

Reggiana-Salernitana

Reggiana (4-3-3): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Fontanarosa; Sersanti (18’st Ignacchiti), Reinhart, Portanova (30’st Cigarini); Vergara (40’st Marras), Gondo (1’st Okwonkwo), Maggio (30’st Girma). A disp.: Motta, Stulac, Vido, Libutti, Urso, Cavallini, Nahounou. All.: Viali

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Maggiore, Amatucci (21’st Soriano), Adelaide (28’st Tello); Hrustic (13’st Verde), Braaf (28’st Dalmonte); Wlodarczyk (13’st Torregrossa). A disp.: Fiorillo, Corriere, Velthus, Simy, Ruggeri, Ghiglione, Jaroszynski. All.: Martusciello

Arbitro: Zufferli di Udine (Mokhtar e D’Ascanio; IV ufficiale Poli; Var Minelli, Avar Meraviglia)

Note: spettatori 10036 per un incasso lordo di 122.401,84 euro. Ammoniti Bronn, Stojanovic, Reinhart, Amatucci, Tello. Angoli: 5-5. Recuperi: 0’ e 4’. Prima del fischio d’inizio è stato osservato 1’ di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci.