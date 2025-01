La Samb a Recanati. Continuare la scia positiva

Stop al mercato, si pensa al campionato. Archiviata la cessione di Lonardo all’Atalanta ed il possibile arrivo di Sbaffo, l’attenzione generale della Samb è rivolta alla trasferta di Recanati. C’è una Serie C da conquistare, ma anche mantenere i nove punti di vantaggio che attualmente Eusepi e compagni vantano sull’Aquila. Gli abruzzesi riceveranno la visita del Termoli formazione di medio-basso cabotaggio, mentre i rossoblù si recano a fare visita ad una squadra che nonostante assenze di rilievo è reduce da otto risultati utili consecutivi. Con Bilò in panchina i giallorossi hanno totalizzato tre vittorie consecutive con Fermana., Termoli e Civitanovese e cinque pareggi. Palladini sta studiando tutte le soluzioni tattiche da adottare al Tubaldi E quindi possibile la conferma del quartetto davanti ad Orsini composto da Zini, Pezzola, Gennari e Orfano. Il terzo under sarà il 2005 Toure che si piazzerà in mediana insieme a Guadalupi e Candellori. In avanti il tridente Kerjota, Eusepi e Battista con Baldassi pronto ad entrare alla bisogna. Per un ritorno al 4-3-3. A meno che il tecnico non si privi di uno tra Zini e Pezzola in difesa, inserendo il 2005 Zoboletti nella linea arretrata, con Moretti ad affiancare Eusepi in avanti. Lo scopriremo solo alle 14.30 di questo pomeriggio. Saranno 507 i tifosi della della Samb che raggiungeranno il Tubaldi. Per questo motivo su richiesta della Questura di Macerata, il club rossoblù raccomanda a tutti i sostenitori di non recarsi a Recanati se sprovvisti di biglietto. La biglietteria dello stadio resterà chiusa. La società rivierasca ricorda che è necessario attenersi alle disposizioni fornite per evitare situazioni di disagio o disordini. Infine si chiede la massima collaborazione da parte di tutti i tifosi rossoblù, invitandoli a supportare la squadra nel rispetto delle normative vigenti. Due i successi della Samb negli ultimi precedenti sul Colle dell’Infinito. Il 17 aprile 2016, i rossoblù di Ottavio Palladini onorano la meritata promozione in Serie C raggiunta sette giorni prima al "Riviera" contro la Jesina, con una netta vittoria al Tubaldi. Dopo lo svantaggio iniziale siglato di testa da Simone Miani, i rossoblù ribaltano il risultato grazie alle reti nella ripresa di Rivolino Gavoci, Daniele Fioretti e Kevin Candellori. Ed infine il 6 febbraio 2022 la Samb di Alfonsi & Visi fa di nuovo bottino pieno. Ci pensa Lorenzo Alboni a regalare la vittoria ai rossoblù.

Benedetto Marinangeli