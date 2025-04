Playoff e Spareggi-salvezza: le Sfide della Seconda Categoria Toscana

E’ ufficiale. Il Comitato regionale della Toscana ha confermato le squadre del campionato di Seconda categoria girone A che prenderanno parte ai playoff e agli spareggi-salvezza. Nel minitorneo degli spareggi-promozione ci sono le sfide Migliarino-San Vitale Candia e Monzone-Villafranchese; per salvare il palcoscenico della Seconda si sfideranno Pontremoli-Folgore Segromigno e Ricortola-Filattierese. Dopo che qualcuno aveva definito il finale di campionato una sorta di giallo legato a qualche... colpo di tosse e a numeri di gol non corrispondenti da quanto emesso dal campo e ribadito da comunicato, spostiamo le nostre considerazioni sulla Villafranchese.

Il club diretto dal presidente Diego Giacopinelli, in questi giorni alle prese con il caso Conedera che secondo i soliti bene informati starebbe per rientrare, ha trascorso la prima settimana lavorando, conclusa con l’amichevole persa (2-5) contro la Pontremolese (ma di questo ne parliamo a parte) ovviamente con l’obiettivo di farsi trovare pronta per affrontare al meglio i cugini del Monzone, contro i quali ha un solo risultato utile a disposizione: la vittoria. "Ci stiamo preparando nel migliore dei modi per questa sfida, sia fisicamente che psicologicamente", dice Jacopo Manganelli, uno dei pilastri del centrocampo giallonero. Ora ci sono allenamenti con gambe un po’ imballate e formazioni improvvisate, ma tutto questo a fine settimana lascerà spazio alla Villafranchese ’vera’, quella che con anima e cuore si giocherà il biglietto di andata per la seconda semifinale.

Un biglietto di sola andata anche per il Pontremoli che domenica prossima al Lunezia affronterà il Segromigno. A commentare lo spareggio è il presidente Stefano Giannetti: "In un percorso contraddistinto da ostacoli e difficoltà, anche dal punto di vista sportivo, il Pontremoli ha reagito con equilibrio e determinazione, lasciando alle spalle le scivolate d’avvio. Non abbiamo mai mollato, animati dal desiderio di offrire soddisfazioni ai nostri sostenitori. Ora è il momento di concentrare ogni energia su questa opportunità che ci siamo guadagnati con merito sul campo".