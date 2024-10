La Samb ci ha preso gusto. Palladini, stesso modulo

Una regola non scritta del calcio è squadra che vince non si cambia. Spesso viene disattesa ma Palladini potrebbe attuarla a Fossombrone. Il 4-2-3-1 ha dato ottimi risultati per quanto riguarda il gioco ma soprattutto per il risultato finale. Ed ecco, quindi, che il trainer rossoblù potrebbe riproporre lo stesso modulo in terra metaurense. Possibile anche la conferma dello stesso undici che ha rifilato la "manita" all’Aquila. Domani classica seduta di rifinitura. Sono tre sono i precedenti della Samb in casa del Fossombrone, due in serie D e uno nel Campionato di Eccellenza Marche. Il bilancio complessivo è di una vittoria della Samb e due pareggi, entrambi per 1-1. Il primo match si gioca il 19 settembre 2010 sul campo neutro di Urbino. I rossoblù di Ottavio Palladini, neopromossi in serie D, pareggiano 1-1 con rete di Cristian Pazzi e pareggio di Donzelli per i metaurensi. Ad oggi l’unico successo rossoblù risale al campionato di Eccellenza 2013-2014 con l’undici di Andrea Mosconi che batte 3-1 la Forsempronese di Fucili e conquista l’ottava vittoria consecutiva, grazie alla doppietta di Tozzi Borsoi ed il gol di Padovani. Per i padroni andò a segno Marcolini. Il 18 febbraio scorso i rossoblù di mister Lauro vanno in vantaggio con Martiniello per poi farsi raggiungere da Casolla. E da questa partita in poi, iniziò il tracollo della formazione rossoblù che perse poi contatto dalla capolista Campobasso per poi chiudere la regular season al quarto posto.

Intanto è stato messo in sicurezza il muro di recinzione del lato nord del campo Ciarrocchi di Porto d’Ascoli dopo il cedimento di alcuni pannelli e le rimostranze dei residenti delle palazzine di confine che avevano contattato il presidente della Samb Vittorio Massi per richiedere l’immediato intervento. Ed il club rossoblù si è attivato immediatamente, con gli operai che ieri pomeriggio hanno sostituito le parti ammalorate. Una situazione che avrebbe pregiudicato lo svolgimento delle gare in programma in questo week end. Come si sa Massi e i suoi tecnici avevano presentato in Comune un progetto di restyling del Ciarrocchi. Lo scorso 24 settembre la Samb aveva anche inviato una Pec al Comune ed all’attenzione degli assessori Cinzia Campanelli e Antonio Olivieri e del direttore dell’Ufficio Sport Alessandro Amadio per chiedere un appuntamento per la visione del progetto modificato dell’impianto. La convenzione scade il 30 giugno 2025.

Benedetto Marinangeli