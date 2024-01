La Samb incontra il Fano: "Sarà una partita tosta"

"Mi aspetto una partita molto fisica, tosta. Andiamo a giocare su un campo difficile. Dobbiamo essere pronti anche alla battaglia e a fare una partita diversa dal solito". Mister Lauro avverte così i suoi, oggi a Fano occorrerà la migliore Samb, troppo importanti i punti in palio. Mentre i rossoblù giocano oggi, domani scenderanno in campo le altre e in programma c’è il confronto diretto tra L’Aquila e Campobasso. Una vittoria oggi a Fano della Samb ed un eventuale passo falso del Campobasso, domani, a L’Aquila, consentirebbero alla squadra di Lauro di accorciare ancora le distanze sulla capolista o anche agganciare i molisani in vetta. La Samb, dunque, non può sbagliare, in campo dovrà dare tutto, esattamente come domenica scorsa, contro l’Avezzano, ma sei giorni fa i rossoblù giocavano in casa, oggi saranno lontani dalle mura amiche e in trasferta la vittoria dal 28 ottobre (0-2 a Monterotondo). "Fuori casa dobbiamo metterci qualcosa in più – ha detto ancora mister Lauro -, bisogna approcciare bene la gara". Il Fano attraversa vicissitudini societarie, i calciatori non percepiscono i rimborsi da novembre, ma almeno sul campo vogliono centrare la salvezza. "Certe situazioni – ha continuato l’allenatore Maurizio Lauro – spesso compattano la squadra. Mi aspetto un avversario combattivo". Sicuramente diverso da quello affrontato all’andata (0-0 con Danilo Alessandrò che sbagliò un rigore). "Ora c’è Cornacchini in panchina, sono cambiati tanto rispetto alla gara d’andata, mi aspetto una partita diversa e molto complicata. Per noi è stata una buona settimana, arriviamo a questo appuntamento con la testa giusta. Ma dovremo essere bravi e concentrati dall’inizio, fare la partita sin da subito, senza disattenzioni, dovremo cercare di imporre da subito il nostro gioco, fare una gara importante per vincerla". La Samb fin qui non ha mai battuto, tra l’altro, una marchigiana. La prima sfida all’andata proprio con il Fano finì 0-0, 2-2 contro Forsempronese, a dicembre, contro l’Atletico Ascoli, pure finì 2-2, infine la sconfitta con la Vigor Senigallia, prima della sosta natalizia. Tutte gare giocate in casa. Ora si riparte da capo, in questa quarta giornata di ritorno, ecco di nuovo il Fano. Formazione che vince non si cambia, Lauro sembra deciso a riconfermare il 4-3-3 che si è imposto domenica scorsa sull’Avezzano. Dunque, tra i pali agirà Coco, Sirri e Pezzola al centro della difesa con Zoboletti e Pagliari sulle due fasce. A centrocampo Scimia, Arrigoni e Tourè. Davanti Senigagliesi, Tomassini e Battista, con Fabbrini e Martiniello pronti ad entrare in corso alla gara. Assenti certi gli infortunati di lunga data Paolini, Lonardo e Chiatante. Fuori Bontà che deve scontare la seconda delle tre giornate di squalifica rimediate a Tivoli.

s. v.