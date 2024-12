La Sammaurese riprende invece Masini

Continua il via vai nello spogliatoio di Santa Maria Nuova, sede degli allenamenti del Forlì. Oltre alla cessione di Francesco Lupatelli all’Fcr, ieri la società di viale Roma ha comunicato anche la cessione, a titolo definitivo, del terzino Gabriele Masini (foto) alla Sammaurese, da cui era sbarcato a Forlì nell’estate 2023 dopo due annate coi cesenati in D.

Il difensore, classe 1999, chiude così la sua avventura in biancorosso dopo una stagione e mezza nella quale ha collezionato 37 presenze con 4 assist. A fronte di queste due partenze, nei giorni scorsi, nello spogliatoio biancorosso avevano messo il loro nome sugli armadietti il portiere della nazionale di San Marino Edoardo Colombo (2001) ed il centrocampista esterno Luca Lombardi (2002), anno scorso al Cerignola in C.

f. p.