La Sangiovannese prepara la sfida decisiva contro il Flaminia Civita Castellana

La Sangiovannese tornerà al lavoro da domani pomeriggio per preparare la trasferta di Civita Castellana contro una formazione, il Flaminia, in grande stato di salute e avanti di un solo punto al Marzocco, che ha comunque l’obbligo di tornare in Valdarno con qualcosa in tasca per non rischiare di retrocedere direttamente senza passare per gli spareggi. Tornando però per un attimo alla partita giocata giovedì contro il Livorno mister Deri fa i complimenti ai suoi per aver saputo reagire al rigore fallito e, subito dopo, al raddoppio ospite oltre ad aver portato in fondo un pareggio che, alla resa è dei conti, fa comunque morale e classifica: "Siamo in una situazione - afferma l’allenatore azzurro - dove ogni domenica abbiamo l’obbligo di scendere in campo e puntare all’intera posta in palio per cercare di poterci salvare. Per come si era messa la partita, a fronte del doppio vantaggio del Livorno, devo fare i complimenti ai miei perché hanno saputo reagire alla grande dopo il rigore fallito e per aver messo in campo tutto quello che avevano pur trovandosi di fronte a una compagine che, anche nei minuti di recupero, dopo che avevamo trovato il 2-2, non era per niente sazia del risultato e ha tentato anche di vincere. Questo è un segnale secondo me importante, la squadra ha dato dimostrazione di essere viva e ciò ci permetterà di preparare questa trasferta in terra laziale con lo spirito giusto". E quando gli chiediamo se, a oggi, firmerebbe per una posizione play-out di favore con due risultati su tre non ci pensa minimamente e risponde: "Il mio unico pensiero ora è il Flaminia Civita Castellana, non gira altro per la mia testa e sono sicuro anche in quella dei miei calciatori perché ci siamo prefissati, almeno dal mio arrivo, di pensare settimana dopo settimana. Poi, una volta finita la gara di domenica prossima, penseremo al Terranuova e semmai dovesse accadere anche allo spareggio play-out. Ma al momento nella nostra testa c’è solo l’obiettivo di affrontare e di poter portare via punti sul campo di una squadra che, nelle ultime quattro settimane, ha vinto tre volte pareggiato in una sola occasione. È la formazione più in forma del momento, per noi sarà un durissimo banco di prova".

Massimo Bagiardi