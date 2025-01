La Sangiustese coi Portuali: "Trasferta ricca di insidie"

"È una partita che mi preoccupa perché non sarà semplice affrontare in trasferta i Portuali Ancona". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, pensa al match di oggi alle 18, si tratta del recupero della prima giornata di ritorno rinviata per l’incidente mortale, avvenuto vicino all’impianto sportivo anconetano, che aveva anche lasciato un quartiere senza gas. "Andremo a giocare – aggiunge il tecnico – su un campo piccolo, contro un buon avversario, che si difende bene. Ecco una partita che ci farà capire se siamo in crescita, se abbiamo fatto quel cambio di passo a livello mentale". Per Giandomenico si tratta di un match differente da quello di domenica vinto contro l’Osimana. "Di fronte avevamo un avversario che ti permetteva di giocare, il campo era più grande. I Portuali si difendono bene e ci saranno meno spazi". La squadra dorica potrebbe aspettare nella propria metà campo i rossoblù. "Può darsi, però a volte li ho visti aggredire alto gli avversari. Sarà una gara che si deciderà su qualche calcio piazzato, una partita in cui ogni rimessa laterale, punizione o angolo possono essere decisivi per le dimensioni del campo. Prevedo tanti duelli". Il tecnico in questi giorni si è raccomandato ai giocatori. "Ho chiesto di non sottovalutare la gara, di prenderla con le pinze, di stare attenti perché è difficile. Non dobbiamo farci trovare impreparati nei duelli o in altre situazioni. Io sono molto fiducioso, posso contare su ragazzi in gamba che non cambierei con nessuno, ritengo che la Sangiustese abbia i mezzi per mettere in difficoltà chiunque". Tra i rossoblù torna a disposizione Tulli mentre è incerta la presenza di Di Ruocco.

La classifica dell’Eccellenza: Maceratese 38; K Sport Montecchio, Chiesanuova 35; Tolentino 29; Urbino 28; Urbania 27; Osimana 26; Montegranaro 25; Sangiustese* 24; Matelica, Montefano 21, Fabriano Cerreto 18; Monturano 17; Portuali Dorica* 15; Atletico Mariner 10; Fano 3. * una gara in meno