La Sangiustese festeggia. Decidono Gaspari e Tulli

SANGIUSTESE

2

MONTURANO

1

SANGIUSTESE (4-2-3-1): Rossi, Morazzini, Tarulli, Iommi, Pasqualini, Rogerio (43’st Bonifazi), Crescenzi, , Gaspari (31’st Formentini), Tulli, Di Ruocco, Cornero. All. Giandomenico.

MONTURANO (4-3-3): Monti, De Carolis N. (1’st Verini), Adami (1’st Ballanti), Muzi, Fabi, Piras, De Carolis T. (1’st Morelli), Santarelli (15’st Cisbani), Palestini (27’st Toro), Altobello, Russo. All.: Martinelli.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 22’ Gaspari, 31’ Tulli, 40’st Russo.

Note: ammonizioni: Adami, Palestini, Gaspari, Rossi. Calci d’angolo: 5 – 5. Recupero: 1’pt, 5’st.

Gaspari e Tulli spianano la strada a una Sangiustese apparsa in buona condizione contro un Monturano che parte bene ma non sfrutta il momento. Poi la squadra di casa si ricompatta e si fa apprezzare per come conduce la gara, magari sul doppio vantaggio avrebbe potuto cercare di chiudere la partita anziché preferire a gestirla. Al 4’ ci pensa di Rossi a neutralizzare la violenta conclusione di Piras dal limite dell’area. I locali si fanno vedere con Crescenzi (8’) che chiama in causa. Al 22’ il risultato si sblocca quando Gaspari anticipa tutti toccando in modo decisivo il pallone messo in mezzo da Cornero. I rossoblù tengono il pallino del gioco contro un avversario alla ricerca del pareggio. Ci pensa Morazzini (31’) a offrire un pallone d’oro a Tulli, il filtrante mette quest’ultimo nelle condizioni di presentarsi davanti al portiere e l’esperto giocatore lo batte di precisione. Le squadre vanno negli spogliatoi con la Sangiustese sul doppio vantaggio.

Nella ripresa il Monturano deve cercare di rimettersi in carreggiata e in contropiede Altobello (2’) perde l’attimo propizio e così l’opportunità sfuma. La partita non decolla: la Sangiustese controlla gli avversari che non riescono a mettere in difficoltà la formazione di casa. All’improvviso c’è la svolta che accende la sfida: la Sangiustese perde palla in mezzo al campo e il Monturano ne approfitta per servire Russo (40’), il giocatore in area si destreggia bene trovando l’attimo e lo spazio per mandare la palla in fondo alla rete. Il gol dà fiducia alla formazione ospite che nel finale si rende pericolosa con Piras (48’) che calcia alto da dentro l’area.