La Sansovino continua a inseguire l’Affrico. Per Testini adesso c’è l’ostacolo Casentino L'Affrico, capolista del campionato, cerca di mantenere il vantaggio sulla Sansovino. Anticipo tra Montagnano e Torrenieri, entrambe in lotta per evitare la zona retrocessione. Alberoro in trasferta contro la Chiantigiana, Subbiano ospita il Lucignano. Montalcino in vantaggio di un punto sulla squadra di Gennaioli.