La serata. Al Club Fedelissimi la cena degli auguri. Il bilancio 2024 del presidente Mulinacci

Si è svolta venerdì sera la cena degli auguri dei Fedelissimi, alla presenza, tra i tanti intervenuti, di mister Magrini, dell’allenatore dei portieri bianconero Giovanni Pascolini e, in rappresentanza della società, del segretario Luigi Conte e dell’addetto stampa Andrea Levorato: la Robur ha regalato allo storico Club una maglia con il numero 12. A fare gli onori di casa il presidente Lorenzo Mulinacci (nella foto con Magrini).

"Sta per chiudersi il 2024, un anno importante, dal punto di vista sportivo, che ci ha visto vincere alla grande un campionato, mentre adesso siamo in corsa per raggiungere la miglior posizione possibile in Serie D. E’ stato un anno importante anche per il Siena Club Fedelissimi perché oltre alle tante attività tradizionali è nato il Museo Robur. Un grande impegno, umano ed economico, sostenuto grazie al contributo di tutti voi e di tantissimi altri tifosi. Ci facciamo i complimenti per aver portato in fondo il progetto, grazie soprattutto a Nicola Natili, alle sue foto e al suo tempo".

"Siamo a buon punto, ma l’obiettivo finale è ancora lontano – ha spiegato proprio Natili –. Sono state inserite 10mila foto, ma ce ne sono da aggiungere ancora tantissime. Credo che nel giro di due-tre mesi Museo Robur sarà completo e tutti potrete compiere come me, un viaggio nel passato bianconero".

A.G.