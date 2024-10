La sfida col Fossombrone. Samb a caccia di conferme

Un risultato positivo anche a Fossombrone significherebbe dare un segnale forte al campionato ma soprattutto confermare ciò che di buono sotto il profilo tecnico-tattico si è visto domenica scorsa contro L’Aquila. Un campo difficile contro una squadra ben messa in campo da mister Fucili che ha gli stessi punti in classifica (8) di Eusepi e compagni. Una formazione che tra le mura amiche sviluppa un calcio concreto e privo di fronzoli. Lo stesso della Samb di Palladini che fa della concretezza la sua arma migliore. Otto reti realizzate e soltanto una subita la dicono lunga sulla compattezza di squadra che il tecnico ha dato alla sua formazione. Senza dimenticare, poi, la qualità tecnica dei singoli. Abbinando a queste due qualità anche una buona dosa di carattere, ecco che la Samb potrà dire la sua fino alla fine di questo difficile campionato di Serie D. L’unico dubbio che Palladini ha per quanto riguarda il match del Bonci e chi schierare nell’undici di partenza. Confermato il 4-2-3-1 di domenica scorsa (diventa 4-4-2 in fase di non possesso palla), il tecnico rossoblù deve solo decidere se ridare fiducia a Zini in difesa sulla corsia di destra e quindi confermare Lonardo a fianco di Eusepi.

Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche dell’ex Tau Altopascio che sembra avere smaltito l’affaticamento muscolare che gli ha impedito giovedì di disputare il test con la Juniores. Altrimenti è pronto il 2004 Chiatante con l’ex Ancona Moretti in avanti. La sensazione è che sarà confermato l’undici di domenica scorsa contro L’Aquila. L’unico indisponibile resta Diego Fabbrini che continua a svolgere il lavoro di recupero presso la RiaLab di Montegiorgio. Gianluca Toselli della sezione di Gradisca d’Isonzo (Presotto-Mansutti) è l’arbitro designato a dirigere Foossombrone-Samb. Infine dalle ore 10.00 di domani, lunedì 7 ottobre 2024 sarà attiva la prevendita dei biglietti per Samb-Roma City, match valido per la sesta giornata del campionato Serie D (girone F). I tagliandi saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket, online sul sito web www.ussambenedettese.it alla sezione Ticket e presso il Samb Store di via Fiscaletti. La biglietteria nord sarà aperta il giorno della gara solo per i tifosi locali, con orari ridotti (un’ora e mezza prima dell’inizio della gara e fino alla fine del primo tempo) e con un prezzo maggiorato di due euro su ogni tipologia di biglietto ad eccezione delle tariffe disabili e Under 12.

Benedetto Marinangeli