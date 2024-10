La sfida del ’Casini’. Trestina, vantaggio e illusione. Il Flaminia agguanta il pareggio

TRESTINA

1

FLAMINIA

1

TRESTINA: Fratti 6,5, Sensi 6, Bucci 6 (29’ s.t. Vietina 6), Tacconi 5 (40’ s.t. Bartolucci s.v.), Grea 6, Giuliani 6, Lisi 7, Serra 6 (10’ s.t. D’Angelo 6), Mencagli 4,5 (29’ s.t. Nuti 6), Ferri Marini 6, De Souza 5,5 (10’ s.t. Aduini 6). All. Calori 5,5

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA: De Fazio 6, Igini 6 (19’ s.t. Celentano 5,5), Mariani 6, Lo Zito 6,5, Borgo 7, Zanchi 6,5, Sirbu 7, Benedetti 6,5, Casoli 6 (38’ s.t. Mattei s.v.), Alagia 5,5 (1’ s.t. Rossi 5,5), Malaccari 6,5. All Federico Nofri Onofri 6

Marcatori: 19’ p.t. Lisi, 25’ s.t. Malaccari

Arbitro: Casali di Cesena 6,5

TRESTINA - Un deludente Trestina è fermato sul pareggio interno da un Flaminia Civita Castellana più convincente sul piano della manovra: gli altotiberini non sfruttano il vantaggio iniziale e con il passare dei minuti lasciano la supremazia territoriale completamente in mano agli avversari, che ottengono un punto assolutamente meritato. I padroni di casa sembrano partire con il piglio giusto e si procurano un’opportunità già al 1’: Serra recupera palla e mette in azione Mencagli, stop e tiro ma De Fazio non si fa sorprendere. I laziali ben presto assumono il comando delle operazioni ed al 18’ Alagia non sfrutta un cross dell’intraprendente Sirbu. Nel momento migliore degli ospiti, al 19’ arriva il vantaggio trestinese: Giuliani mette al centro, il pallone attraversa tutta l’area, Lisi si prepara per il tiro e fa partire un diagonale che si insacca nell’angolo lontano. Il Flaminia Civita Castellana si rende pericoloso con un rasoterra di Mariani che termina a lato di poco, ma 2’ dopo il Trestina spreca l’occasione del raddoppio con Mencagli, che da posizione favorevole non sfrutta un cross di Lisi. La prima metà della ripresa è completamente di marca ospite: al 5’una punizione di Casoli è respinta da Fratti, al 19’ Lo Zito schiaccia di testa ma la mira è sbagliata, al 22’ una punizione di Benedetti termina alta, quindi al 25’ Malaccari con un tiro dal limite firma il gol del definitivo 1-1.

Paolo Cocchieri