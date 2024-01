La sfida di Coppa Italia. Larcianese a Cerreto Guidi

Dopo la sconfitta subita in campionato in trasferta con il San marco Avenza, la Larcianese torna in campo oggi ore 16 al ’Palatresi’ di Cerreto Guidi nella terza gara del triangolare di Coppa Italia contro la Real Cerretese. Per superare il turno, in virtù dei risultati precedenti (contro la Lampo Meridien, la Larcianese ha vinto 2-1 mentre la Real Cerretese si è imposta 3-2), la squadra viola ha l’obbligo di vincere per accedere al turno successivo, ossia ai quarti di finale, in virtù della differenza reti.

Per questa partita l’allenatore dei viola Maurizio Cerasa non potrà disporre del difensore Matteo Foresta, uscito anzitempo domenica nella gara di campionato a San Marco Avenza per un infortunio muscolare. Arbitrerà Stefan Smau della sezione di Prato, che avrà come assistenti Prashan Severitarna di Pontedera e Francesco Magnelli di Valdarno). Tornando al campionato, la Larcianese ha subito una brutta sconfitta che complica la sua posizione. Adesso ha un solo punto di vantaggio dalla zona pericolosa dei playout. Una sconfitta amara perché immeritata. Passi falsi che all’inizio del campionato si stanno ripetendo diverse volte, con la Larcianese che gioca bene, ma alla fine non raccoglie niente. Domenica prossima sarà nuovamente in trasferta sul campo della Pontremolese.

m.m.