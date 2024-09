La sfida. Rombini, guizzo da tre punti. L’Urbino cade a Montefano

1

URBINO

(4-3-1-2): Strappini; Martedì, Postacchini, Di Lallo, Calamita; Pincini (35’ st Guzini), Gabrielli, Sindic; Scocco; Papa (42’ st Luciani), Rombini (27’ st Bonacci). A disp: Monina, Topa, D’Auria, Giampaolini, Nardacchione, Monachesi. All.: Manisera.

URBINO (4-3-2-1): Alessandroni; Nisi (10’ st Montesi), Giovane, Bellucci, Tamagnini; Cusimano, Dalla Bona, Zancocchia (41’ st Sartori); Boccioletti (32’ st Pierpaoli), Arcangeli (32’ st Sergiacomo); Bardeggia. A disp: Porcellini, Mari, Osmani, Santi, Mea. All: Mariani.

Arbitro: Pellegrino di Teramo.

Rete: 7’ st Rombini.

Note. Ammoniti: Dalla Bona, Boccioletti, Sartori, Tamagnini. Angoli: 6-3.

Il Montefano conquista con merito i tre punti perché gioca meglio e riesce a imbrigliare la manovra dell’Urbino che solo in un’occasione conclude a porta con Strappini, che blocca in due tempi. Nel primo tempo i viola fanno registrare un maggior possesso palla e nella ripresa la formazione di Manisera passa in vantaggio facendo poi una maggiore densità a centrocampo quando l’Urbino cerca di riequilibrare le sorti della partita. E pensare che parte bene l’Urbino con Tamagnini (2’) che conclude sull’esterno della rete. Al 18’ il Montefano è molto pericoloso quando Papa manda Pincini davanti al portiere che respinge la palla con il viso. Sul finire del tempo Sindic (44’) serve sul primo palo Pincini il cui colpo di testa da ottima posizione finisce sul fondo.

La ripresa si apre con il Montefano all’attacco: Rombini (5’) impegna dalla distanza Alessandroni che si salva in angolo, dalla bandierina Sindic scodella sul primo palo dove è ben appostato Rombini la cui deviazione di testa non lascia scampo al portiere. Montefano in vantaggio. L’Urbino si fa vedere con Bardeggia (25’), il suo tiro è neutralizzato in due tempi da Strappini. Ci prova Boccioletti (27’), la palla finisce fuori. Sul finire Montefano pericoloso: Guzzini conquista palla, la dà a Bonacci che mette in azione Sindic la cui conclusione termina di poco sul fondo. È l’ultima azione della gara. Il Montefano, dopo due giornate, è a punteggio pieno.