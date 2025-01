La situazione. L’ultimo arrivato schierato dal 1’. Candido titolare

Appena arrivato, Elvaris Suplja, questo pomeriggio, sarà in campo dal primo minuto. L’utilizzo del classe 2006 permetterà così a Giusti di tornare a difendere la porta bianconera, con Morosi, Biancon, Cavallari e Di Paola a comporre la linea difensiva: per Achy un turno di riposo.

In mediana, considerate le assenze di Lollo e Hagbe, alle prese con problemi muscolari, e di Bianchi, colpito dalla febbre, insieme all’ultimo arrivato ci saranno Mastalli, out nel derby con il Grosseto causa squalifica, e Masini. Con quest’ultimo che tornerà a fare la mezzala, sulla trequarti agirà Candido, il tandem offensivo sarà quello formato da Giannetti e Galligani, con Boccardi pronto a dare il proprio contributo magari a gara in corso.

Anche il reparto avanzato conta delle assenze: la Robur ha preferito non rischiare Semprini (che ha accusato, come ha spiegato mister Magrini, "un fastidio dopo gli ultimi carichi di lavoro, dovrebbe rientrare la prossima settimana) e Di Gianni, per il cui rientro c’è da attendere ancora un po’ di tempo.