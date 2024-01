La situazione. Si ferma Cristiani. Lollo arruolabile. Dubbio Cavallari

Per la Robur è già il momento di guardare avanti: mercoledì, per il turno infrasettimanale offerto dal calendario, i bianconeri busseranno alla porta della Sinalunghese. Saranno da valutare le condizioni degli infortunati Cavallari e Aseged Ivan, ai quali si è aggiunto Cristiani, ieri costretto a uscire dal campo durante il primo tempo.

"Purtroppo ha sentito tirare la gamba – ha spiegato Gill Voria –, dalla reazione che ha avuto non sembra una cosa da niente, ma a caldo è difficile fare valutazioni, a volte un infortunio che appare grave non lo è e viceversa. Ne sapremo di più nelle prossime ore". Dovrebbe invece tornare abile e arruolabile, anche se non al 100 per cento della condizione, Lollo che ieri ha dato forfait all’ultimo minuto a causa di un attacco influenzale. Non ci saranno, a Sinalunga, bianconeri squalificati.