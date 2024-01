La situazione. Sono tornati dieci i punti di vantaggio sul secondo posto

E’ tornato ‘in doppia cifra’ il distacco del Siena dal Signa, seconda forza del girone, che ieri ha osservato il turno di riposo. Dieci i punti di vantaggio dei bianconeri dalla squadra di Scardigli, 11 da quella di Becattini che deve però ancora riposare. Con la vittoria sul Pontassieve il Mazzola è riuscito a mettere un piede nella griglia play off, la Sinalunghese, che ha fatto 0-0 è due gradini sotto. Pari a reti inviolate anche per la Colligiana. Un punto lo ha conquistato anche l’Asta, in rimonta con la zona salvezza che rimane lì, a un passo. Questi i risultati della sesta giornata di ritorno: Audax Rufina-Rondinella Marzocco 0-0, Baldaccio Bruni-Colligiana 0-0, Castiglionese Scandicci 1-2; Fortis Juventus-Sinalunghese 0-0, Lastrigiana-Firenze Ovest 1-2, Nuova Foiano-Asta 1-1, Siena-Terranuova Traiana 1-0, Mazzola-Pontassieve 3-1. La classifica: Siena* 51; Signa* 41; Terranuova Triana 40; Scandicci 36; Mazzola 34; Sinalunghese e Nuova Foiano 32; Castiglionese 31; Baldaccio Bruni 29; Colligiana* 28; Fortis Juventus* 24; Rondinella Marzocco* 23; Audax Rufina, Lastrigiana* e Asta 22; Firenze Ovest 16; Pontassieve 12 (* hanno già osservato il turno di riposo).