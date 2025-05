La società ha scelto mister Bellazzini. Ora la Robur ha il suo condottiero

Il Siena ha preso la sua decisione: sarà Tommaso Bellazzini (foto) a guidare la prima squadra bianconera nel campionato di Serie D 2025/2026. Da giorni il profilo dell’allenatore ex Ghiviborgo sembrava quello prescelto dalla società, nel ventaglio dei cinque-sei nomi attenzionati, andati mano a mano scemando. Ieri, dopo la separazione formale del mister dal club lucchese, è arrivata l’ufficialità. "La società Siena Fc è lieta di comunicare che a partire da martedì 1 luglio, data che di fatto segnerà l’inizio della nuova stagione – si legge nella nota – la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a Tommaso Bellazzini, che si legherà ai colori bianconeri per le prossime due stagioni".

"Dopo un percorso da giocatore tra le fila di diversi club tra cui Pistoieise, Cittadella e Alessandria, la carriera di allenatore di mister Bellazzini è iniziata nel campionato 2023/2024 come vice allenatore di Nico Lelli nel Ghiviborgo, per poi essere promosso nella stagione successiva in prima squadra grazie al suo carisma, idee calcistiche e valorizzazione dei giovani". Sulla panchina biancorossoblù Bellazzini, alla sua prima esperienza da primo, si è reso protagonista di una grande cavalcata: a suon di gol (65 le reti segnate e 57 subite), e il Siena cercava un condottiero che avesse un’idea di calcio propositivo, il Ghiviborgo si è classificato al quarto posto al termine della stagione regolare. Sarà proprio Nico Lelli a fare da vice a Bellazzini, in questa avventura in bianconero. Leli vecchia conoscenza bianconera (era il braccio destro di Guido Pagliuca, nell’ultimo campionato di C giocato dal Siena, prima della mancata iscrizione da parte dell’allora presidente Montanari), sarà peraltro chiamato, già al pronti via, a guidare la squadra al posto del mister: Bellazzini infatti dovrà scontare sei giornate di squalifica dopo la semifinale dei play off persa con il Seravezza, per avere, così le carte ufficiali, "rivolto espressioni offensive nei confronti della terna arbitrale nonché nei confronti del commissario di campo". Lelli, dopo aver allenato il Ghiviborgo, è approdato al Montevarchi, dove è rimasto fino a dicembre, per poi essere sostituito da Atos Rigucci. "Da parte di tutto il club, un caloroso benvenuto a Tommaso Bellazzini e al vice allenatore Nico Lelli augurando a entrambi un buon lavoro con la convinzione che il prossimo staff bianconero sara` capace di portare entusiasmo e nuove idee calcistiche per la prossima stagione", il messaggio del Siena Fc.