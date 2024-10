La squadra del giorno. Spalti gremiti e tanto entusiasmo:: "Casa 33» ha conquistato i tifosi

Inizia domani alle 14,45 con la gara in casa (a Villa San Martino) contro il Bellocchi, il campionato di Terza categoria per "Casa 33", la squadra composta da giocatori originari di vari paesi, voluta dall’ex giocatore della Vis Alex Bragagnolo come felice esperimento di integrazione e solidarietà attraverso lo sport. Nonostante l’eliminazione in Coppa Marche 1-1 e 0-1 con l’Academy Montecchio), sugli spalti c’è tanta gente (150 persone) ad incoraggiare la splendida "Casa 33" e questo è già un successo. Otto giocatori attendono di essere tesserati per la troppa burocrazia.