La squadra di Becattini contesta l’arbitraggio. Il Terranuova Traiana vede rosso. Perde in dieci contro l’ex Calori

TERRANUOVA TRAIANA

0

TRESTINA

1

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Petrioli (27’ p.t. Dini), Bega, Senzamici, Privitera (28’ s.t. Sacconi); Degl’Innocenti, Mannella; Marini, Palazzini (27’ p.t. Massai), Lischi (13’ s.t. Saitta); Iaiunese. A disposizione: Morandi, Grieco, Castaldo, Cardo, Cappelli. Allenatore: Becattini.

TRESTINA (4-4-2): Fratti; Giuliani, Bucci, De Meio (34’ s.t. Dottori), Borgo; Serra (42’ s.t. Dangelo), Lisi (17’ s.t. Marcucci), Ferri Marini (48’ s.t. Granturchelli), Nouri; De Souza (32’ s.t. Niang), Mencagli. A disposizione: Tozaj, Sensi, Migliorati, Orselli. Allenatore: Calori

Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto (Habazaj-Mongelli)

Rete: 21’ s.t. De Souza

Note: ammoniti Ferri Marini, Mencagli, Mannella, Niang. Espulso Degl’Innocenti. Angoli 4-5. Recupero 3’ p.t. e 5’ s.t.

TERRANUOVA – Prima sconfitta dell’anno allo stadio Matteini per il Terranuova Traiana, superato dal Trestina dell’ex Calori in una gara caratterizzata da una contestatissima direzione arbitrale. Zhupa non ce la fa e non è tra i convocati, quindi Becattini inserisce Palazzini a supporto di Iaiunese per preservare Sacconi. Rientra Lischi dal primo minuto dopo due giornate ai box. A indossare la fascia di capitano è Bega. Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio Iaiunese tenta la conclusione, che si infrange però sul fondo. De Souza prova il primo affondo, telefonato tra le mani di Timperanza.

Clamoroso è l’episodio al 15’. L’arbitro, dopo un contrasto pulito tra Degl’Innocenti e Ferri Marini, decide di adottare la sanzione più drastica nei confronti del centrocampista valdarnese: rosso diretto con i fischi del pubblico di casa.

Poche le azioni da segnalare, solo il tentativo di Ferri Marini che scaglia la diagonale e lambisce il palo e un’iniziativa personale di Marini allo scadere. Alla ripresa si intensifica il forcing del Trestina e il risultato si sblocca al 21’ con De Souza che realizza servito da Mencagli. Al termine Iaiunese colpisce di testa e Fratti compie un vero miracolo per mantenere il vantaggio.

Francesco Tozzi