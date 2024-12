La squadra di Macelloni resiste un tempo. Il Ponsacco cade di fronte alla capolista

PONSACCO

0

CAMAIORE

3

MOBILIERI PONSACCO: Lampiignano, Gemignani (19’st Fischer),Crecchi (39’st Guerucci) Mancini, Colombini, Regoli, Volpi(19’st Pini), Borselli, Andreotti, Imbrenda, Marrocco. All. Macelloni.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Belli, Granaiola(46’st Fani), Zambarda, Velani, Anzillotti, Amico,Chiaramonti (44’ st Kthella) Cornacchia (42’st Bacci), Nardi (29’st Da Pozzo). All. Minichilli.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Marcatori: 48’pt e 4’ st Chiaramonti,41’ st Mancini aut.

Note: Amm. Belli; espulsi con rosso diretto: 29’ pt Anzillotti, 35’st Fischer; Angoli: 4 a 3; Rec 3pt – 4st; Spettatori 150.

PONSACCO - Crollano le speranze dei Mobilieri di poter interrompere la sequenza delle partite positive della capolista Camaiore messa in soggezione da Colombini e compagni fino all’ultimo minuto di recupero della prima frazione. Anche se il Camaiore aveva centrato l’incrocio dei pali al ‘24 su punizione con Nardi , il Ponsacco aveva anche approfittato degli ospiti ridotti in dieci per l’espulsione di Anzilloti al 29’, e la superiorità numerica consentiva al Ponsacco di andare a segno al 28’ con Imbrenda, anuullato per dubbio offside, ed impegnando con Volpi di testa al 42’ il reattivo Barsottini. I rossoblu mostravano intraprendenza nel cercare la porta avversaria, e coordinazione nel gioco di rimessa, imprevedibile ipotizzare il crollo, ma la concentrazione è stata più forte nel Camaiore,e l’affondo di Chiaramonti mandava al riposo Mobilieri sotto di un gol e ricaricava la capolista, che rientrava lucida, energica e combattiva, e Chiaramonti arrotondava al 4’ della ripresa approfittando di un benefit di Regoli ed è il caso di sottolineare che la prima della classe non aveva affatto bisogno di regali natalizi. Occasione per riaprire il punteggio arriva la 32’ Mancini su punizione coglie il braccio alzato in barriera di un difensore, Rigore. Calcia il debuttante Andreotti, e Barsottini vola a respingere, completando l’impresa dei blu-amaranto davvero irresistibili in questa seconda frazione. Ammirevoli i rossoblu nel tentare sortite per ridimensionare la vittoria del Camaiore,ma c’e gloria anche per il neo entrato Da Pozzo, che al 41’ arrotonda la vittoria favorito da una involontaria deviazione di Mancini, che inganna Lampignano.

Luciano Lombardi