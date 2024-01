LA SQUADRA. Il ritorno di Mawuli a centrocampo. Al suo fianco uno tra Foglia e Bianchi

AREZZO

Allenamento pomeridiano ieri al "Giusy Conti" di Rigutino per gli amaranto che continuano nella marcia di avvicinamento alla trasferta di domenica sera a Carrara. Oggi è in programma un’altra seduta al pomeriggio, mentre domani rifinitura mattutina prima della partenza per la località apuana. Per Indiani, dopo l’emergenza contro il Rimini, adesso c’è abbondanza a centrocampo dove rientrano dalla squalifica Mawuli, Settembrini e Damiani. Se il tecnico amaranto dovesse confermare il 4-2-3-1 con tre giocatori offensivi alle spalle di Gucci allora i posti in mediana sarebbero soltanto due.

In questo caso Mawuli pare favorito per una maglia da titolare con uno tra Foglia e Bianchi al suo fianco.

Se invece Indiani optasse per un 4-2-3-1 più elastico e meno offensivo allora dentro anche Settembrini con Gaddini, nonostante l’ottima prova di sabato scorso, indiziato per fargli posto. Nessuna novità, invece, è prevista nel pacchetto difensivo dove Chiosa e Risaliti saranno ancora al centro con Montini e Renzi sulle corsie laterali.