LA SQUADRA. Indiani costretto a inventare la linea mediana

Si procede a ritmi serrati verso il ritorno in campo per il primo turno del girone di ritorno. La prima gara ufficiale del 2024 vede l’Arezzo affrontare il Rimini al Comunale alle 16,15 del giorno dell’Epifania. Restano quindi appena due giorni per preparare una partita che rappresenta subito uno scontro diretto e un banco di prova per confermare le buone impressioni delle ultime sfide del 2023. Paolo Indiani (nella foto) dovrà reinventare la propria linea mediana, visto che dovrà fare a meno di Mawuli, Damiani e capitan Settembrini, tutti squalificati per un turno. Scaldano i motori, quindi, Foglia e anche Castiglia, oltre a Bianchi che ha concluso in crescendo il suo girone d’andata. Intanto, è attiva già da ieri pomeriggio la prevendita per la partita di sabato. Biglietti acquistabili sul sito del circuito Ticketone e nei seguenti punti vendita: store di New Energy e Arezzo in via Madonna del Prato, Vieri Dischi in corso Italia, tabaccherie del Bagnoro e Francini a Ponte a Chiani e Hotel Gema a Rigutino. Come di consueto, il giorno della partita il botteghino dello stadio aprirà due ore e mezzo prima del calcio d’inizio. Dopo la "giornata amaranto" indetta per il derby contro il Perugia, tornano validi gli abbonamenti stagionali.

