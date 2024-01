La squadra: l’ex Dal Canto sulla strada di Settembrini e compagni. Mawuli, Foglia, Bianchi e Damiani per due maglie. Le scelte di Indiani verso la sfida di Carrara

AREZZO

Ultimo allenamento questa mattina per gli amaranto prima della partenza per Carrara.

La rifinitura servirà ad Indiani per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico può scegliere nell’abbondanza e non è escluso che tra i convocati possa rivedersi anche Polvani. Il centrale difensivo, assente da inizio ottobre dopo l’operazione di ernia inguinale, è ormai pronto al rientro. Una buona notizia in attesa di recuperare anche l’altro lungo degente Coccia. Per quanto concerne la formazione la certezza è il modulo che sarà ancora il 4-2-3-1.

Da capirne semmai l’interpretazione. Due le ipotesi: conferma della schieramento offensivo visto contro il Rimini e quindi tre trequartisti alle spalle di Gucci o, un centrocampista in più (nel caso Settembrini) a fare da spola tra mediana e attacco per un atteggiamento più equilibrato. Nel primo caso si andrebbe verso la conferma di Gaddini a sinistra con Pattarello sulla corsia opposta e Guccione alle spalle del centravanti.

Ballottaggi aperti anche in mezzo al campo dove sono in quattro (Mawuli, Foglia, Bianchi e Damiani) per due maglie. Nessun cambiamento, invece, è atteso nella linea difensiva davanti a Trombini.

Scorrendo le statistiche, quello di domani sarà il confronto numero 27 tra Carrarese e Arezzo che si disputa alla pendici della Apuane. I precedenti registrano 13 successi dei marmiferi e 8 pareggi.

Allo stadio "Dei Marmi" gli amaranto hanno vinto cinque volte, l’ultima il 5 maggio 2018 con la rete di Cellini quasi allo scadere che regalò la salvezza al culmine della cosidetta "Battaglia totale". L’ultimo confronto in senso assoluto, a Carrara, risale al 2019 e terminò in pareggio 2-2: rimonta del cavallino grazie alla doppietta dell’attuale ds Nello Cutolo.

Tra le sfide entrate nella storia che si sono giocate e a Carrara, c’è anche il confronto playout del maggio 2002 con la vittoria dell’Arezzo per 3-0 nella gara di ritorno (reti di Amore, Aglietti e Testini) che permise agli amaranto di ribaltare il ko dell’andata e garantì la permanenza in categoria.

Due gli ex nella Carrarese, il centrocampista Belloni e l’allenatore Dal Canto. Belloni, reduce da un’operazione di appendicite potrebbe non essere a disposizione.

Andrea Lorentini