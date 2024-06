La stagione della rivoluzione. Lissone rinasce e punta in alto

Cambia tutto in casa AC Lissone. Dopo 28 anni ininterrotti alla barra di comando, non ci sarà più Paolo Mussi che ha ufficiosamente ceduto lo scettro nei giorni scorsi al nuovo presidente Giacomo Lorusso, già nei ranghi societari in questa stagione con la carica di vice. La designazione diventerà operativa dal 1° luglio ma Lorusso è già al lavoro da qualche settimana per una ricostruzione pressoché totale della società che milita dal 2011 in Promozione. A partire dal settore giovanile che sarà allargato anche alle fasce d’età più basse e aperto al calcio femminile e a questo proposito sono già stati programmati un paio di Open Day. Un progetto a 360 gradi che avrà come punto apicale la prima squadra. L’incarico di costruirla è stato affidato ad Alberto Colombo che lascia la Luciano Manara da vincitore con tanto di secondo posto in campionato dietro il Mariano, la vittoria della Coppa Italia di categoria e, quindi, la promozione in Eccellenza. Colombo sarà affiancato dal lissonese Luca Fumagalli, mentre il team manager sarà l’esperto Andrea Cappelletti ex Baranzatese. Il blocco Manara si completa con la nomina ad allenatore del 53enne Ivan Iotti che si lega al club lissonese con un accordo triennale a testimonianza della volontà di aprire un ciclo. Iotti che passò agli onori delle cronache un paio di anni fa per essere stato esonerato all’Arcellasco primo in classifica, imbattuto col secondo miglior attacco e la migliore difesa. È da poco che si occupa di prime squadre visto che dopo una buonissima carriera da calciatore ha lavorato soprattutto con i settori giovanili (U16 Rhodense, Juniores NibionnOggiono, Accademia Inter, Bresso, Seregno, Vimercatese). Per la categoria Iotti è una certezza di qualità, specie se avrà con sé una squadra di livello come sembra dai primissimi colpi. Il mercato è stato inaugurato dall’arrivo, dalla Manara, del bomber Salvatore Catta autore nell’ultimo campionato di 26 gol in 29 gare. Nella sua carriera ci sono anche Vis Nova, Base, Accademia Pavese, Settimo, Leon e Telgate in Eccellenza e il Fanfulla in D.

Lo accompagna da Barzanò l’altro attaccante Michele Cesana, classe 1996, formatosi nella Folgore Caratese.