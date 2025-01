La statistica. Si chiude a quattro la striscia di gare senza sconfitte

Si è interrotta ieri la striscia di quattro risultati utili di fila per la Pianese che non perdeva dal match contro l’Arezzo (finito 4-2 per gli amaranto) dello scorso 15 dicembre, giornata che coincise con l’esordio di mister Formisano sulla panchina bianconera al posto del dimissionario Prosperi. Poi erano appunto arrivati quattro risultati utili di fila contro Perugia, Ascoli, Campobasso e Pescara. Dopo aver metabolizzato la prima sconfitta del 2025, le zebrette torneranno ad allenarsi nei prossimi per farsi trovare pronte in vista della delicata sfida in programma domenica prossima, 2 febbraio, al Comunale di Piancastagnaio contro la Lucchese con fischio d’inizio alle 17,30. I rossoneri dopo un lungo digiuno hanno vinto venerdì sera contro l’Ascoli (sconfitta costata l’esonero a mister Di Carlo) e saranno motivatissimi a cercare di conquistare altri punti salvezza. Formisano per l’occasione avrà a disposizione il rientrante Odjer visto che il mediano ghanese ha scontato ieri il turno di squalifica. Da valutare alla ripresa degli allenamenti Pacciardi per cui filtra ottimismo per il suo recupero dopo diverse settimane ai box.