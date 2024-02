La storia: il gruppo che vinse il torneo Csi del 1974. Mezzo secolo di gol e amicizia: l’avventura dei ragazzi dell’Urania

Cinquant’anni dopo si sono ritrovati, per un abbraccio e una foto celebrativa. Primari di cardiologia, giornalisti, insegnanti di religione, imprenditori e dirigenti Anas – alcuni già in pensione – che il 16 febbraio 1974 vinsero il campionato provinciale allievi Csi.

Nella stagione in cui il Bologna vinceva uno degli ultimi trofei della sua storia (la Coppa Italia, nella finale dell’Olimpico, con il Palermo), un gruppo di ragazzi, tutti nati tra il 1957 e il 1959, decisero di compiere un’impresa.

"Eravamo ragazzi fra i 14 e i 16 anni – dicono in coro – che al pomeriggio giocavano sul pratone dei Giardini Margherita. Un giorno decidemmo di iscriverci al campionato bolognese di categoria".

Gli Allievi Csi, appunto, solo che i nostri non avevano un campo di allenamento – se non i Giardini Margherita –, un allenatore e attrezzature. Decisero di chiamarsi Urania, animati dalla voglia di divertirsi, tirando calci a un pallone e, magari, sognando un futuro da professionisti. Il professionismo sarebbe arrivato con altre mansioni e altri ruoli, ma il loro calcio ‘incosciente’ fai da te regalò tante soddisfazioni. Nove vittorie in tredici gare e il successo nello spareggio con la Nettunia che, in quel 1974, aveva più credibilità ed era considerata imbattibile.

"Arrivammo anche in semifinale ai Regionali perdendo ai rigori contro Parma".

In quel gruppo c’erano Giorgio Palumbo, Roberto Sighinolfi, Vincenzo Memmola, David Cassarini, Riccardo Martelli, Stefano Cervellati (presidente), Valerio Guerzoni, Corrado Lucchi, Giorgio Pavani (allenatore), Massimo Mutti, Marco Sighinolfi, Claudio Turchetti, Fabio Taglieri, Massimo Dantini, Alfredo Cariani, Franco Cervellati e Daniele Berti. Negli anni, poi, si sarebbe aggiunto Giuseppe Boriani. Mentre gli amici non hanno dimenticato Massimo Mutti, scomparso da qualche anno, che per lungo tempo ha organizzato il Festival del Jazz di Bologna e gestito l’Osteria del Moretto.

a. gal.