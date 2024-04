La storia. Sorpresa per il piccolo Valerio

È stato un martedì speciale quello che ha vissuto Valerio Falzone, calciatore classe 2012 del settore giovanile del Carpi. Fermato da un piccolo ma necessario intervento, eseguito all’ospedale Bellaria di Bologna, Valerio ha dovuto fermarsi per qualche settimana non potendo partecipare, assieme agli amici, in curva ’Bertesi-Sligardi’ in occasione della sfida fra Carpi e Progresso. E allora martedì, d’accordo con la famiglia ma all’insaputa di Valerio, il dg biancorosso Enrico Bonzanini e il centrocampista Aimen Bouhali hanno fatto una sorpresa presentandosi a Guastalla (dove abita la famiglia Falzone) con in dono un pallone ufficiale firmato da tutta la prima squadra. Un momento speciale arricchito dalla videochiamata al centrocampista Tommaso, pure fermo dopo l’intervento al ginocchio che lo ha costretto a chiudere anticipatamente la stagione: una call veloce per un abbraccio a distanza a Valerio, che ha un passione speciale per Tentoni (come lui indossa il numero 7) e per la Juve, e qualche prezioso consiglio su come rientrare il prima possibile in campo, dandogli appuntamento al Cabassi.