La strada del Grifone. Biancorossi, ora si respira

I biancorossi di mister Consonni hanno iniziato ieri, sul terreno del Palazzoli, la preparazione in vista della trasferta di Seravezza dove domenica affronteranno la Fezzanese, fanalino di coda del girone con quattro punti. Quella contro i "verdi" di Porto Venere è la prima delle due trasferte consecutive che Cretella e compagni affronteranno. Nonostante la posizione in classifica la società ligure è attiva sul mercato per potenziare la squadra. I "verdi", con il nuovo allenatore Ruvo, domenica sono stati sconfitti sul campo dell’Ostia Mare dopo essere passati in vantaggio. E dopo l’arrivo del difensore Giammarresi, che ha esordito domenica, come rinforzo è stato preso dal Ligorna l’attaccante Luca Mariotti. Quindi "domenica non sarà una passeggiata", come ha ammonito il direttore generale Filippo Vetrini che ora sta pensando a sfoltire la rosa. In casa biancorossa è ritornato un po’ di sereno dopo le due vittorie con il Follonica Gavorrano ed il Flaminia Civita Castellana ed anche la posizione in classifica ora appare più tranquilla.

Per domenica è previsto il rientro in squadra dell’attaccante Marzierli dopo lo spezzone di gara disputato contro la squadra viterbese. Interessante vedere se mister Consonni opterà per uno schieramento a due punte oppure no. Intanto in casa biancorossa una novità: l’addetto stampa Manuel Pifferi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di responsabile della comunicazione.