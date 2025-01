La strada del Grifone. Biancorossi, ripartiamo

Siamo arrivati al giro di boa del campionato con i biancorossi pronti a proseguire nel girone di ritorno il cammino intrapreso con l’arrivo di mister Consonni sulla panchina del Grifone. Domani, inizio 14.30, il Grosseto ricomincia dalla trasferta di Orvieto. I maremmani sono al secondo posto in classifica mentre gli umbri hanno chiuso la prima parte del torneo al settimo posto condiviso con altre due squadre. A dire la verità il Grosseto ha un brutto ricordo delle squadre umbre perchè l’ultima squadra ad averlo battuto, prima della cavalcata trionfale dei dieci risultati utili consecutivi (solo tre gol subiti) di cui otto vittorie, è stata la Fulgens Foligno che espugnò lo "Zecchini" per 2-1 il 20 ottobre scorso. Un dato: il Grosseto fino a questo momento ha perso soltanto in due trasferte su nove.

Arbitro del match è stato designato Marco Giordano della sezione di Matera, assistenti Orazio Nicodemo di Sapri e Massiumiliano Napolitano di Caserta. Fino alle 19 odierne sono in pre-vendita al Bar Tripoli in via Tripoli i biglietti per assistere al match.

La società biancorossa, intanto, "si stringe alla famiglia di Aldo Agroppi e in particolare al nipote Alessandro Raimo, ex calciatore biancorosso, per la scomparsa di un grande calciatore, allenatore e opinionista". Il patron Giovanni Lamioni, che sarà presente ad Orvieto, ha inviato un messaggio di cordoglio ai familiari appena appresa la notizia.