La strada del Grifone: "Cammino soddisfacente"

"Il momento che sta vivendo il Grosseto rappresenta uno snodo importante della stagione".

Il presidente Antonio Fiorini commenta in maniera positiva questa prima parte del campionato. " Ora contano soltanto I risultati – sottolinea – e le ultime prestazioni fanno ben sperare. Si può dire che l’unica nota negativa può essere considerata la gara con la Sangiovannese, poi, per il resto siamo in perfetta linea di galleggiamento e siamo soddisfatti".

Poi una considerazione di carattere tecnico. "Dalle premesse ci si aspettava qualcosa di più dal reparto offensivo, mentre sta emergendo la solidità difensiva: ed è così che si vincono i campionati. Quando alcuni giocatori cresceranno di più maggiore sarà la soddisfazione".

"La Pianese sta correndo – dice ancora il presidente biancorosso – anche perchè ha avuto un calendario più facile del nostro. E poi in un campionato, normalmente, a momenti favorevoli seguono momenti sfavorevoli. Attendiamo con fiducia lo scontro diretto".

Ieri mattina I biancorossi hanno disputato la seduta di allenamento al "Palazzoli" in vista della gara di domenica (inizio 14.30) allo "Zecchini" con il Ghiviborgo. La squadra di mister Lelli è in serie positiva da tre giornate ed in classifica ha due punti in meno rispetto al Grossseto.