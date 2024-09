La strada del Grifone. Cretella: "Tifosi, vi aspetto"

Si avvicina il debutto in campionato (domenica alle 15 allo "Zecchini" arriva l’Orvietana) e la parola spetta a Riccardo Cretella, capitano dei biancorossi.

"Siamo dispiaciuti dopo Livorno – esordisce il capitano –,ma siamo un ottimo gruppo sono certo che ci sarà un riscatto immediato. Ricordando quello che è successo lo scorso anno con i punti persi in casa contro le squadre di seconda fascia dobbiamo scendere in campo concentrati, con la mentalità giusta e chiudere subito il match evitando le pause e le amnesie che possono diventare pericolose. Sappiamo che il nostro obiettivo è quello di fare cose importanti per cui siamo pronti per questo esordio ed io ho una grande fiducia".

Poi un riferimento ai tifosi biancorossi. "Ci siamo lasciati con uno Zecchini in festa – dice Cretella – e mi auguro di ritrovarlo così. E’ chiaro che dobbiamo essere noi calciatori a far ritrovare l’entusiasmo".

Per quanto riguarda i biglietti la società ha previsto in Curva Nord l’opzione di un biglietto ridotto per gli Over 60 (10 euro) ed uno per i ragazzi dai 13 ai 21 anni di età (8 euro).

Il listino dei prezzi. Tribuna Vip: 50 euro. Tribuna laterale: intero 18 euro, ridotto fino a 12 anni e invalidi sopra il 65%: 10 euro. Over 60: 15 euro. Curva Nord: intero 13 euro, ridotto fino a 12 anni e invalidi sopra il 65%: 6 euro. Ridotto da 13 a 21 anni: 8 euro. Over 60: 10 euro. Ingresso gratuito fino a 6 anni di età e per tutti i tesserati Us Grosseto.