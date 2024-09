La strada del Grifone. Domenica un regalo

Il Grosseto domenica (inizio alle 16) ospita allo stadio "Zecchini" il Poggibonsi. Sia i biancorossi di mister Malotti che i giallorossi del tecnico Calderini in classifica sono appaiati con quattro punti. Domenica scorsa le due squadre hanno ottenuto un pareggio per cui entrambe si presenteranno alla ricerca di un riscatto per tornare alla vittoria. Cretella e compagni in casa del Seravezza Pozzi hanno confermato di essere sulla strada giusta anche se il potenziale offensivo, nonostante i numerosi attaccanti schierati, si è concretizzato in una sola rete (complici i due legni colpiti e le numerose occasioni da rete sprecate).

Domenica, quindi, si profila un match interessante, all’insegna dell’equilibrio fra due compagini di primo livello che hanno dimostrato di essere già in buona condizione. Sugli spalti dello "Zecchini", al di là dei 409 abbonati, dovrebbe esserci il pubblico delle grandi occasioni anche perché per gli sportivi presenti ci sarà una gradito regalo. I responsabili del Club Anno Zero, infatti, confermando un’antica e molto gradita tradizione, distribuiranno all’ingresso dello stadio il tradizionale "calendarietto" strumento utile per seguire l’andamento del campionato. E a questo proposito c’è da registrare una modifica sull’orario della gara il cui inizio è stato posticipato alle 16. Grosseto e Poggibonsi hanno sempre assicurato un buon spettacolo in campo.